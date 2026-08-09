Garage mit Elektrofahrzeug in Unterleinleiter in Vollbrand – 15 Anwohner evakuiert, 200.000 Euro Schaden

Garage in Unterleinleiter brennt – Wohnung evakuiert, niemand verletzt

In der Nacht zum Samstag brach in einer Garage in der Kirchenstraße in Unterleinleiter ein Feuer aus. Die vier Bewohner der darüberliegenden Wohnung wurden durch den Alarm eines Feuermelders geweckt und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Feuer breitete sich auf Fahrzeug aus, Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres

Gegen 3.30 Uhr alarmierte der Feuermelder die Hausbewohner, die daraufhin die Feuerwehr verständigten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Garage und ein darin befindliches Elektrofahrzeug bereits in Vollbrand. Vorsorglich verließen auch die Bewohner von drei angrenzenden Anwesen ihre Häuser kurzzeitig; insgesamt waren 15 Personen betroffen.

Die Feuerwehren aus Unterleinleiter und den umliegenden Gemeinden konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Rund 70 Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude.

Schadenhöhe und Ermittlungen

Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von einem technischen Defekt am Elektrofahrzeug als Brandursache aus.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.