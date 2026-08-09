Einbrecher stiehlt Goldschmuck im mittleren fünfstelligen Wert aus Wohnhaus in Neunkirchen am Brand

Einbruch in Wohnhaus in Neunkirchen am Brand: Schmuck im fünfstelligen Bereich gestohlen

In der Nacht zum Sonntag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Kirchenstraße in Neunkirchen am Brand eingedrungen und hat eine Truhe mit Goldschmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags gestohlen. Die Bewohner wurden gegen 2.30 Uhr durch Geräusche geweckt und fanden kurze Zeit später einen Fremden im Schlafzimmer, der gerade einen Schrank durchwühlte.

Täterbeschreibung und Fluchtweg

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unbekannte über die Kellertür gewaltsam Zutritt zum Anwesen verschafft. Er wird als etwa 180 Zentimeter groß beschrieben, war komplett schwarz gekleidet und trug eine Kapuze sowie eine Maske. Nach dem Zugriff auf die braune Holztruhe mit Goldschmuck flüchtete der Täter vom Tatort.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Gesucht werden Personen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Kirchenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.