Falsche Handwerker stehlen mehrfach Schmuck bei Senioren in Ramersdorf und Giesing

Verkehrsunfall in Harlaching: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kraftrad in Harlaching ist am Freitagabend ein 55 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18:10 Uhr an der Einmündung Prößlstraße/Geiselgasteigstraße; ein 26-Jähriger wollte mit seinem Mercedes nach links abbiegen, während der 55-Jährige mit seinem Piaggio geradeaus auf der Geiselgasteigstraße in Richtung Grünwalder Straße fuhr.

Unfallhergang und Folgen

Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem linksabbiegenden Pkw und dem von der Geiselgasteigstraße kommenden Kraftrad. Der 55-jährige Fahrer des Zweirads wurde durch den Aufprall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ermittlungen und Verkehrsbeeinträchtigungen

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Während der Unfallaufnahme kam es vor Ort für etwa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.