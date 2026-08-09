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Gesundheitsgefahr durch E. coli: Lidl ruft Rind-Salami in zahlreichen Bundesländern zurück

Gesundheitsgefahr durch E. coli: Lidl ruft Rind-Salami in zahlreichen Bundesländern zurück
Der Hersteller Gustoland GmbH informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Dulano Delikatess Edel Salami Rind, 100g". / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58227 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Presse Augsburg
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Bei einer bei Lidl verkauften Salami sind verotoxinbildende E. coli nachgewiesen worden. Der Hersteller Gustoland GmbH hat deshalb einen Rückruf gestartet. Betroffene Verbraucher sollten das Produkt keinesfalls verzehren. Auch in Bayern wurde die Salami verkauft.

Inhalte im Überblick

Der Lebensmittelhersteller Gustoland GmbH ruft die „Dulano Delikatess Edel Salami Rind“ in der 100-Gramm-Packung zurück. Grund für den Rückruf ist der Nachweis von verotoxinbildenden Escherichia coli (E. coli) in dem Produkt.

Betroffen sind Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.08.2026 und dem Identitätskennzeichen DE EV 42 EG. Nach Angaben des Herstellers kann vom Verzehr eine Gesundheitsgefahr ausgehen.

E. coli können schwere Erkrankungen verursachen

Verotoxinbildende E. coli können Durchfallerkrankungen auslösen. Besonders bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren, Schwangeren sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind auch schwere Krankheitsverläufe möglich.

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Verbraucher, die eine entsprechende Packung gekauft haben, sollten die Salami deshalb nicht mehr essen.

Rückruf betrifft auch Bayern

Die betroffene „Dulano Delikatess Edel Salami Rind“ wurde über Lidl-Filialen in mehreren Teilen Deutschlands verkauft. Nach Angaben des Herstellers betrifft dies Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Schleswig-Holstein.

Kunden können die betroffene Ware in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet. Ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich.

Andere Dulano-Produkte nicht betroffen

Der Rückruf bezieht sich ausschließlich auf die „Dulano Delikatess Edel Salami Rind, 100 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.08.2026 und dem Identitätskennzeichen DE EV 42 EG.

Andere Produkte des Herstellers Gustoland sowie weitere bei Lidl angebotene Artikel der Marke Dulano sind nach Unternehmensangaben nicht von dem Rückruf betroffen.

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Für weitere Fragen hat Lidl seine Kundenhotline unter 00800 5435 5435 eingerichtet. Gustoland entschuldigte sich bei den betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

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