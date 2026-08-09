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Kubicki drängt auf Ende der Frühverrentung

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DTS Nachrichtenagentur
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In der Debatte um die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren drängt der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki auf ein Ende der Frühverrentung.

Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Frühverrentung ohne Abschläge sei schon früher ein Fehler gewesen, sagte er im Deutschlandfunk. “Es ist extrem teuer, betrifft nur wenige Persönlichkeiten. Wir dachten früher, es trifft diejenigen, die lange auf dem Bau sind oder Schwerstarbeit geleistet haben. In Wahrheit wissen wir jetzt aber, dass es Bürojobs beinhaltet.” Die Frühverrentung gehöre weg.

Kubicki lehnt auch eine Sonderlösung für den Osten ab, wie sie zum Beispiel die FDP-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens, ins Spiel gebracht hatte. “Sonderlösungen für bestimmte Regionen sind überhaupt nicht vorstellbar”, sagte er. “Weil es das Rentensystem noch komplizierter machen würde.”

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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