Politik & Wirtschaft

Union kritisiert Klingbeils Steuerpläne scharf

Union kritisiert Klingbeils Steuerpläne scharf
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Politiker von CDU und CSU äußern erhebliche Einwände gegen den Referentenentwurf von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) für Änderungen in der Steuerpolitik und mahnen Nachbesserungen an.

Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landesvorsitzender Daniel Peters sagte der “Bild am Sonntag”: “Klingbeil bricht sein Wort, von den ohnehin dürftigen 10 Milliarden Steuererleichterung bleibt nicht mal ein Drittel übrig.” Die fleißige Mitte in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland warte dringend auf echte Entlastung. Man könne sich dieses Blockadeverhalten durch die SPD nicht leisten, weder wirtschaftlich noch politisch.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann kritisierte gegenüber der “Bild am Sonntag” den geplanten Wegfall steuerlicher Vergünstigungen für Vereine. Vereine leisteten einen unverzichtbaren Beitrag für das Miteinander in unserem Land. Wer Steuerfreibeträge für Vereine senken wolle, setze an der falschen Stelle an und treffe diejenigen, die oft keine finanziellen Rücklagen hätten. Millionen Menschen in Deutschland engagierten sich freiwillig und unentgeltlich. Dieses Engagement wolle man stärken. Zusätzliche Steuerbelastungen wären das falsche Signal. Der Finanzminister müsse hier nacharbeiten.

Herrenknecht unterstützt Auswechslung des Verkehrsministers
Pro Bahn fordert strengere Pünktlichkeitsregeln für Bahn-Boni
Bilger will Drohnenabwehr an Flughäfen verbessern
Adenauer-Stiftung fordert engere Polizei- und Geheimdienstkooperation
Kinderärzte warnen vor Kollaps der Kinderkrankenpflege
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel 2. Bundesliga: Wolfsburg und FCK starten torlos in die Saison 2. Bundesliga: Wolfsburg und FCK starten torlos in die Saison
Nächster Artikel Dobrindt warnt vor hybriden Angriffen auf Deutschland Dobrindt warnt vor hybriden Angriffen auf Deutschland

Folgen Sie uns

You Might also Like