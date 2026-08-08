Wohnungsbrand in Kaufering: Bewohner evakuiert, zwei unverletzt untersucht

In Kaufering in der Bayernstraße geriet am frühen Abend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand, die betroffene Wohnung wurde evakuiert. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht; sie blieben unverletzt.

Evakuierung und Untersuchung durch Rettungsdienst

Der Brand war kurz nach 18 Uhr ausgebrochen. Bewohner des Hauses konnten die betroffene Wohnung bereits verlassen, bevor Einsatzkräfte eintrafen. Nach bisherigen Erkenntnissen untersuchte der Rettungsdienst zwei Personen vor Ort, beide blieben ohne Verletzungen.

Weitere Ermittlungen laufen

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Wohnung. Zu den Ursachen und zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Behörden kündigten an, nachberichten zu wollen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.