Polizei stoppt auf A8 zahlreiche Umleitungsfahrer: 187 zurückgewiesen

Polizei leitet zahlreiche Fahrzeuge an A8 zurück: Schwerpunktkontrolle gegen Durchfahrtsverstöße

Am zweiten Feriensamstag, 8. August 2026, hat die Polizei im südlichen Oberbayern eine groß angelegte Schwerpunktkontrolle zur Überwachung von Durchfahrtsverboten bei Staulagen durchgeführt. Insgesamt waren rund 70 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Von 157 kontrollierten Fahrzeugführern, die die Autobahn verlassen hatten, wies die Polizei 132 wieder auf die A8 zurück.

Einsatzablauf und unmittelbare Maßnahmen

Noch vor dem offiziellen Beginn des Schwerpunkteinsatzes um 11.00 Uhr bildete sich gegen 10.20 Uhr ein mehrere Kilometer langer Stau auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg auf Höhe der Anschlussstelle Anger im Landkreis Berchtesgadener Land. Dort wurde auch Ausweichverkehr ins untergeordnete Straßennetz beobachtet. Eine örtliche Streifenbesatzung übernahm zunächst den Einsatz, wurde später durch Kolleginnen und Kollegen aus dem Schwerpunkteinsatz unterstützt. Der Stau löste sich nach kurzer Zeit; ursächlich war ein Verkehrsunfall.

An der Anschlussstelle Anger kontrollierte die Polizei 77 Pkw und leitete alle kontrollierten Fahrzeuge wieder auf die Autobahn zurück.

Weitere Stauung bei Holzkirchen – gezielte Rückleitungen

Gegen 11.30 Uhr kam es auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen Otterfing und Weyarn im Landkreis Miesbach zu einer weiteren Stauung. An der Anschlussstelle Holzkirchen bildete sich daraufhin Ausweichverkehr. Die Einsatzkräfte aus dem Schwerpunkteinsatz schritten ein: Von 80 kontrollierten Verkehrsteilnehmern wurden 55 wieder zurück auf die Autobahn geleitet.

Durch die fortlaufende Beobachtung der Verkehrsinformationsdienste und Meldungen der Einsatzkräfte vor Ort konnten die Einsatzkräfte während des Tages schnell Kräfte verlagern, sobald sich mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen abzeichneten. Bis auf die beschriebenen Stauungen kam es bis zum Einsatzende um 18.00 Uhr lediglich zu zähfließendem Verkehr. An wechselnden Anschlussstellen der A8 zeigte die Polizei Präsenz; weitere Staus und daraus resultierender Ausweichverkehr wurden nicht mehr festgestellt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.