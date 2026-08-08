Über 300 Russen seit Kriegsbeginn abgeschoben

Deutschland hat seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 insgesamt rund 400 russische Staatsbürger des Landes verwiesen. Das geht aus Informationen aus dem Außen- und Innenministerium hervor, über die die “Bild am Sonntag” berichtet.

Demnach wies die Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehr als 80 russische Diplomaten aus. Die letzte Ausweisung erfolgte laut der Zeitung im Januar 2026. Zusätzlich wurden zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Juni 2026 insgesamt 313 russische Staatsbürger aus Deutschland abgeschoben, wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilte.

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine das diplomatische Personal der russischen Botschaft in Berlin erheblich reduziert worden sei.