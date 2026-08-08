Insa: Mehrheit gegen Abschaffung der “Rente mit 63”

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen spricht sich gegen die Abschaffung der “Rente mit 63” aus. Das geht aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die “Bild am Sonntag” hervor. Demnach lehnen 68 Prozent der Befragten eine Abschaffung ab, nur 24 Prozent befürworten sie. Acht Prozent machten keine Angabe.

Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass die Frührentenregelung für viele persönlich relevant ist: 56 Prozent der Befragten gaben an, selbst von der “Rente mit 63” Gebrauch machen zu wollen oder dies bereits getan zu haben. 32 Prozent verneinten dies. Zwölf Prozent machten keine Angabe.

Auch bei den geplanten Sozialabgaben auf Minijobs überwiegt die Skepsis: 61 Prozent der Befragten sind dagegen, dass künftig Sozialabgaben auf Minijobs erhoben werden. 30 Prozent sind dafür, neun Prozent äußerten sich nicht.

Insgesamt zeigen sich die Deutschen unzufrieden mit der Rentenpolitik der Bundesregierung: 77 Prozent sind mit ihr unzufrieden, lediglich 16 Prozent zufrieden. Sieben Prozent machten keine Angabe.