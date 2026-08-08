Kleintransporter überschlägt sich bei Postau: Ein Toter, sechs Verletzte auf LA 10

Toter und mehrere Verletzte bei Unfall auf LA 10 nahe Postau

Auf der Kreisstraße LA 10 bei Postau ist am Samstagabend ein Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen. Ein Insasse starb noch an der Unfallstelle, sechs weitere Personen wurden leicht bis schwer verletzt. Die Straße ist zwischen dem Kreisverkehr Postau und der Auffahrt zur A92 derzeit komplett gesperrt.

Unfallhergang und Verletzte

Nach Angaben der Polizei fuhr der 28-jährige Fahrer des rumänischen Kleintransporters gegen 17:50 Uhr von Postau in Richtung Wörth an der Isar. Aus bislang noch unklaren Gründen kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab und überschlug sich. Insgesamt befanden sich sieben rumänische Staatsangehörige im Fahrzeug. Ein Insasse verstarb an der Unfallstelle, sechs weitere wurden mit Verletzungen unterschiedlichen Schweregrads ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen und Folgen für den Verkehr

Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen dauern an, die Kreisstraße bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.