Grüne kritisieren Ticketsteuer-Senkung als “Blindflug”

Die Grünen im Bundestag kritisieren die Senkung der Ticketsteuer im Luftverkehr als “Blindflug”, der einen Anstieg der Emissionen zur Folge haben wird.

“Dieser Blindflug ist nicht nur unglaubwürdig, sondern mit Blick auf Deutschlands Klimaziele auch absolut verantwortungslos”, sagte die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Lisa Badum, dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Die Regierung behaupte, dass die Senkung der Steuer nicht zu höheren Emissionen führen werde. Auf Nachfrage könne sie dafür aber keine Beweise oder auch nur Hochrechnungen liefern.

Die Bundesregierung hatte der Grünen-Fraktion auf deren Anfrage geantwortet, es seien keine wesentlichen Auswirkungen auf den gewerblichen Passagierflugverkehr und keine höheren CO2-Emissionen zu erwarten. Ziel der Steuersenkung sei mehr Wettbewerbsfähigkeit. Zudem geht aus der Antwort hervor, dass in erster Linie die Fluggesellschaften von der Steuersenkung profitieren und diese nicht an die Passagiere weitergeben.