Betrunkener greift Paar in Neuburger Supermarkt an – Polizei stoppt ihn auf der B16

Neuburg – Ein Einkauf in einem Supermarkt am Südpark in Neuburg ist am Samstagnachmittag eskaliert. Ein alkoholisierter 61-Jähriger soll zunächst ein Paar beleidigt und anschließend körperlich angegangen haben. Später setzte sich der Mann trotz seiner Alkoholisierung ans Steuer.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag, 9. August 2026, in einem Supermarkt am Südpark. Nach Angaben der Polizei befand sich der 61-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss.

An der Kasse soll der Mann unvermittelt eine 29-jährige Frau und deren 26-jährigen Begleiter beleidigt haben. Anschließend ging er die beiden nach bisherigen Erkenntnissen auch körperlich an. Im weiteren Verlauf soll der 61-Jährige den 26-Jährigen zudem bedroht haben.

Als die 29-Jährige versuchte, die Beteiligten voneinander zu trennen, wurde sie nach Polizeiangaben durch den Beschuldigten leicht verletzt.

61-Jähriger fährt nach Vorfall davon

Das betroffene Paar verständigte daraufhin die Polizeiinspektion Neuburg. Noch bevor die Beamten eintrafen, verließ der 61-Jährige den Supermarkt und fuhr mit seinem Auto davon. Seine Fahrt führte ihn über die B16.

Eine Streife der Neuburger Polizei konnte den Wagen wenig später anhalten und den Fahrer kontrollieren. Dabei stellten die Beamten bei dem 61-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung.

Der Mann musste die Einsatzkräfte anschließend für eine Blutentnahme ins Krankenhaus Neuburg begleiten. Zudem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein.

Auf den 61-jährigen deutschen Staatsangehörigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung sowie wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.