Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Wohnmobil in Germering gestohlen – 40.000 Euro Schaden, Polizei bittet um Hinweise

Wohnmobil in Germering gestohlen – 40.000 Euro Schaden, Polizei bittet um Hinweise
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Germering ist zwischen dem 3. und dem 8. August ein Wohnmobil gestohlen worden. Der Eigentümer bemerkte am Samstag gegen 16 Uhr, dass sein in der Danziger Straße abgestelltes Fahrzeug nicht mehr da war. Es handelt sich um ein weißes Wohnmobil des Herstellers FCA Italy mit Capron-Aufbau und Kennzeichen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck; der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Inhalte im Überblick

Tatzeitraum und Fahrzeugbeschreibung

Das Wohnmobil stand nach Angaben der Polizei über einen längeren Zeitraum in der Danziger Straße. Der Tatzeitraum lässt sich den Ermittlern zufolge auf die Tage vom 03.08.2026 bis 08.08.2026 eingrenzen. Auffällig ist neben der weißen Farbe die Bauart mit Capron-Aufbau, so dass das Fahrzeug eindeutig zu identifizieren ist.

Ermittlungen und Zeugensuche

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils geben können, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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