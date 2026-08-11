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DFB führt Stehplätze bei Länderspielen ein

DFB führt Stehplätze bei Länderspielen ein
DTS Nachrichtenagentur
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Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat beschlossen, Stehplätze bei Länderspielen der A-Nationalmannschaften der Männer und Frauen sowie der U21-Nationalmannschaft wieder einzuführen. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Bereits bei den kommenden Heimländerspielen der Männer-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Griechenland am 27. September in Augsburg und gegen Serbien am 1. Oktober in München werden demnach erstmals seit über 25 Jahren wieder Stehplatztickets angeboten.

Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mit der Wiedereinführung der Stehplätze will der DFB nach eigenen Angaben ein “Zeichen für die Bedeutung von Fans und Fankultur” bei Länderspielen setzen. Stehplatzbereiche seien seit Jahrzehnten ein prägender Bestandteil des deutschen Fußballs. Man hoffe, damit die Entwicklung einer “lebendigen und vielfältigen Fankultur” rund um die Nationalmannschaften zu fördern.

“Aus dem Dialog mit unseren Fans wissen wir, wie groß der Wunsch nach Stehplätzen bei Länderspielen ist”, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Deshalb habe man sich in den vergangenen Jahren innerhalb der Uefa für die Wiedereinführung von Stehplätzen bei Länderspielen und Turnieren starkgemacht. Ziel sei, damit einen weiteren Beitrag zur positiven Entwicklung der Stimmung bei Länderspielen zu leisten. “Außerdem schaffen wir ein weiteres preisgünstiges Angebot für unsere Fans”, so Neuendorf.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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