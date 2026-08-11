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21-Jährige übersieht Vorfahrt in Hochzoll – 15.000 Euro Schaden, zwei Autos abgeschleppt

21-Jährige übersieht Vorfahrt in Hochzoll – 15.000 Euro Schaden, zwei Autos abgeschleppt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Fahrzeug an Kreuzung übersehen: zwei Autos nach Kollision in Hochzoll abgeschleppt

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In Hochzoll sind am Montagnachmittag zwei Autos bei einem Verkehrsunfall zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung Ortlerstraße/Höfatsstraße, als eine 21-jährige Autofahrerin, die die Ortlerstraße in südlicher Richtung befuhr, einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw eines 44-jährigen Mannes übersah. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro.

Ablauf des Unfalls

Die 21-Jährige fuhr die Ortlerstraße stadtauswärts und übersah an der Kreuzung zur Höfatsstraße den herannahenden Wagen des 44-Jährigen, der von rechts kam und an der Kreuzung bevorrechtigt war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ermittlungen und Schaden

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Zur Person der 21-Jährigen teilte die Polizei mit, dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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