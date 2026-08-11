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Unbekannte zerstören Feuermelder in Augsburg – Feuerwehr ohne Brandfeststellung

Unbekannte zerstören Feuermelder in Augsburg – Feuerwehr ohne Brandfeststellung
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte zerstören Feuermelder in leerstehendem Firmengebäude

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In der Reichenberger Straße in der Augsburger Innenstadt haben unbekannte Täter am Montagnachmittag die Glasscheiben zweier Feuermelder eingeschlagen und diese anschließend ausgelöst. Die Feuerwehr durchsuchte daraufhin das betroffene, ehemalige Firmengelände, fand jedoch keinen Brandherd. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen.

Auslösung der Melder und Einsatz der Feuerwehr

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr. Nach Angaben der Polizei schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen an zwei angebrachten Feuermeldern die Glasscheiben ein und betätigten die Auslösevorrichtungen. Die alarmierte Feuerwehr suchte das Gebäude daraufhin vorsorglich ab, konnte aber kein Feuer feststellen.

Schaden und Ermittlungen

Der Sachschaden an den Feuermeldern wird auf rund 50 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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