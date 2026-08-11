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Frau attackiert Polizisten am Augsburger Königsplatz

Frau attackiert Polizisten am Augsburger Königsplatz
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Montagabend geriet eine 48-jährige Frau am Königsplatz in Augsburg in eine Streitigkeit, störte anschließend die polizeilichen Maßnahmen und leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Als eine Beamtin der Frau einen Platzverweis erteilte, kam sie dem nicht nach und schlug der Polizistin unvermittelt auf den Unterarm. Die Frau wurde daraufhin fixiert und in Gewahrsam genommen.

Beim anschließenden Transport zur Dienststelle leistete die 48-Jährige weiterhin Widerstand, trat nach den Beamten und verletzte einen Polizisten dabei leicht. Während des Einsatzes beleidigte und bedrohte sie die eingesetzten Kräfte fortlaufend.

Ermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat Ermittlungen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Nach Angaben der Polizei besitzt die Frau die russische Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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