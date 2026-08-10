Augsburg: Fahrer mit gefälschten Dokumenten festgenommen – große Menge Heroin sichergestellt

Polizei fasst Fahrer mit gefälschten Dokumenten und größerer Drogenmenge in der Donauwörther Straße

Bei einer Verkehrskontrolle in der Donauwörther Straße haben Polizeibeamte am Freitagnachmittag einen 41 Jahre alten Autofahrer vorläufig festgenommen. Der Mann gab bei der Kontrolle gefälschte Ausweisdokumente und einen gefälschten Führerschein ab; außerdem fanden die Einsatzkräfte im Wagen eine erhebliche Menge Heroin sowie kleinere Mengen Kokain und Crack. Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Kontrolle an Tankstelle führt zu weiteren Ermittlungen

Die Beamten hielten den Wagen gegen 16.50 Uhr auf Höhe einer Tankstelle an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Der 41-Jährige legte dabei ein gefälschtes Führungsdokument und einen gefälschten Ausweis vor. Weitere Überprüfungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Drogenfund und Haftbefehl

Im Fahrzeug entdeckten die Polizeibeamten Heroin im mittleren dreistelligen Grammbereich sowie geringe Mengen Kokain und Crack. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, der Mann vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Der Tatverdächtige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.