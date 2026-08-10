Drei Blitzer-Aktionen bei Donauwörth: Spitzenwerte bis 177 km/h, mehrere Fahrverbote erwartet

Geschwindigkeitskontrollen auf drei Strecken führen zu zahlreichen Anzeigen

Bei Schwerpunktkontrollen der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth an der Kreisstraße DON 20 bei Fünfstetten, auf der Bundesstraße 2 bei Donauwörth und auf der B16 bei Staudheim haben die Beamten an drei Tagen insgesamt 258 Fahrzeugführer wegen zu hoher Geschwindigkeit beanstandet. Mehrere Fahrer erreichten so hohe Messwerte, dass Bußgelder, Punkte im Verkehrszentralregister und in einigen Fällen Fahrverbote folgen.

Höchste Geschwindigkeitsverstöße mit Fahrverboten und hohen Bußgeldern

Am Freitag, 7. August, kontrollierten die Beamten an der Kreisstraße DON 20 bei Fünfstetten. Insgesamt wurden 61 Fahrzeuglenker bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt, 48 davon lagen im Anzeigenbereich. Zwei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Spitzenreiter war ein VW-Fahrer aus dem Zulassungsbezirk Donau-Ries, der mit 169 km/h gemessen wurde. Auf ihn kommen 1.200 Euro Geldbuße, zwei Punkte im Fahrzeugregister und ein zweimonatiges Fahrverbot zu.

Am Samstag, 8. August, maßen die Polizisten die Geschwindigkeit an der Bundesstraße 2 bei Donauwörth. Hierbei wurden 113 Fahrzeuglenker beanstandet, 36 davon im Anzeigenbereich; zwei der Fahrer müssen ebenfalls mit einem Fahrverbot rechnen. Der höchste gemessene Wert war 177 km/h bei einem Mercedes-Fahrer aus dem Zulassungsbezirk Donau-Ries. Auch ihm drohen 1.200 Euro Geldbuße, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Am Sonntag, 9. August, erfolgte eine Messung an der B16 bei Staudheim. Die Beamten beanstandeten 84 Fahrzeuglenker, 47 davon werden angezeigt, wobei bei zwei Fahrern ein Fahrverbot zu erwarten ist. Als trauriger Spitzenwert wurde ein Pkw aus dem Zulassungsbezirk Donau-Ries mit 159 km/h festgestellt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.