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Geländewagen in Schwabmünchen ausgebrannt – 10.000 Euro Schaden, Brandursache unklar

Geländewagen in Schwabmünchen ausgebrannt – 10.000 Euro Schaden, Brandursache unklar
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Geländewagen in Schwabmünchen gerät in Nacht in Brand

In der Nacht auf Sonntag brannte ein am Straßenrand in der Nußbaumstraße geparkter Geländewagen. Ein Anwohner bemerkte gegen 23.34 Uhr Flammen an dem Fahrzeug, löschte zunächst mit einem Feuerlöscher und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Schwabmünchen, die das Feuer vollständig löschte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Inhalte im Überblick

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen, da eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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