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Neun Pkw in Hammerschmiede über Nacht mutwillig an der Seite zerkratzt

Neun Pkw in Hammerschmiede über Nacht mutwillig an der Seite zerkratzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Mehrere Pkw in Hammerschmiede auf der rechten Seite zerkratzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede neun geparkte Autos mutmaßlich von demselben Täter beschädigt worden. Die Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben jeweils an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt; die Taten ereigneten sich zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 9.00 Uhr am Sonntag. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Inhalte im Überblick

Tatorte und Ermittlungen

Die beschädigten Fahrzeuge standen in der Schweriner Straße, in der Magdeburger Straße und in der Dr.-Schmelzing-Straße. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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