Politik & Wirtschaft

Mehrheit der Unternehmen hält digitalen Euro für überflüssig

Mehrheit der Unternehmen hält digitalen Euro für überflüssig
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Eine große Mehrheit deutscher Unternehmen hält den geplanten digitalen Euro der Europäischen Zentralbank (EZB) für überflüssig. Nur sieben Prozent der Firmen erwarten positive Auswirkungen durch das neue digitale Zahlungsmittel, wie aus den Ergebnissen einer Umfrage in mehreren Branchen hervorgeht, über die das “Handelsblatt” berichtet. 77 Prozent der befragten Unternehmen rechnen demnach mit gar keinen Auswirkungen, 17 Prozent sind negativ eingestellt. Woran die Sorgen der übrigen Firmen genau liegen, geht aus der Umfrage nicht hervor.

EZB (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hatte Anfang des Jahres 800 Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe sowie aus Informations- und Kommunikationstechnik, Medien und wissensintensiven Dienstleistungen befragt. 60 Prozent der Unternehmen kennen die Pläne der EZB zum digitalen Euro, fünf Prozentpunkte mehr als in derselben Umfrage vor zwei Jahren. Knapp ein Drittel der befragten Unternehmen geht davon aus, wegen des digitalen Euros Anpassungen vornehmen zu müssen – weniger als bei der ersten Umfrage Anfang 2024, als es noch 40 Prozent waren.

“Die EZB sollte versuchen, die Vorteile für Unternehmen deutlicher hervorzuheben”, sagte Studienautor Vincent Rost dem “Handelsblatt”. “Es ist der EZB bislang nicht gelungen, die Unternehmen von den positiven Auswirkungen zu überzeugen und mit ihrem Enthusiasmus anzustecken.”

SPD-Politiker in NRW fordern neues Erscheinungsbild für Partei
Bauernverband: Trockenheit führt zu erheblichen Ertragseinbußen
Entwicklungsministerin mahnt Umsetzung des Gaza-Friedensplans an
Unionsfraktionsvize: Hitze und Dürre sind alarmierend
IW erwartet Produktionskürzungen wegen Niedrigwasser
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel BSW schließt Wahl von Schulze zum Ministerpräsidenten aus BSW schließt Wahl von Schulze zum Ministerpräsidenten aus
Nächster Artikel Erdbeben in Kolumbien: Zahl der Todesopfer steigt auf über 100 Erdbeben in Kolumbien: Zahl der Todesopfer steigt auf über 100

Folgen Sie uns

You Might also Like