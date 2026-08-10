US-Präsident Donald Trump will vom Iran Kompensationen für Kriegsopfer verlangen.

Dass Teheran Entschädigungen für Kriegsschäden fordere, sei “eine interessante Idee”, teilte Trump am Montag mit. Nun fordere er seinerseits ebenfalls Kompensationen vom Iran – “für all die Menschen, die sie mit ihren Sprengsätzen an den Straßenrändern und in zahlreichen Konflikten getötet und schwer verletzt haben, für die sie berüchtigt sind”. Dabei verwies der US-Präsident auch auf zurückliegende Konflikte und Terroranschläge, an denen der Iran beteiligt gewesen sein soll.

Zudem sollten “Entschädigungen an die Familien der Hunderttausenden unschuldigen Demonstranten gezahlt werden, die Iran in den letzten 50 Jahren getötet hat, ganz zu schweigen von den 52.000, die in den letzten fünf Monaten umgebracht wurden”, fügte Trump hinzu. Er habe seinen Vertretern “Anweisung gegeben, dies entschieden in alle zukünftigen Verhandlungen einzubringen”.