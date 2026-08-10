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Anlagestratege warnt vor unterschätzter Inflationsgefahr

Anlagestratege warnt vor unterschätzter Inflationsgefahr
DTS Nachrichtenagentur
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Die Finanzmärkte unterschätzen nach Ansicht von Mark Dowding, Chefanlagestratege für Anleihen bei RBC Bluebay, das Inflationsrisiko. Mit Blick auf die Krise im Nahen Osten und steigende Produzentenpreise sagte er dem “Handelsblatt”: “Wir haben noch nicht das volle Ausmaß des Inflationsschocks gesehen.”

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Besonders in den USA müssten sich Investoren darauf einstellen, dass die Inflation längerfristig über dem Ziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent bleibe. Fed-Chef Warsh dürfte auch Inflationsraten von 2,8 oder 2,9 Prozent akzeptieren, ohne die Zinsen anzugehen, erwartet Dowding.

“Der Markt preist eine Inflation von im Schnitt 2,3 Prozent über die nächsten fünf Jahre ein. Das ist schlichtweg zu niedrig”, ist der RBC-Experte überzeugt. Mit Sorge blickt er zudem auf die Anleiheflut der US-Techkonzerne. “Wir kommen dem Punkt näher, an dem die Neuemissionen der Tech-Konzerne zum Problem für den Anleihemarkt werden.” Anleger sollten daher besonders bei Anleihen mit langen Laufzeiten vorsichtig sein, rät er.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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