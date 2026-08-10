Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.08.2026

Gegen 16.50 Uhr unterzogen die Beamten das Fahrzeug auf Höhe einer Tankstelle einer Verkehrskontrolle. Der 41-jährige Fahrer wies sich dabei mit einem gefälschten Führerschein sowie einem gefälschten Ausweisdokument aus. Wie sich bei den weiteren Überprüfungen herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Im weiteren Verlauf stießen die Polizisten auf eine erhebliche Menge Betäubungsmittel. Im Fahrzeug wurden Heroin im mittleren dreistelligen Grammbereich sowie geringe Mengen Kokain und Crack aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizeibeamten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen u.a. Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug.

Der 41-jährige Tatverdächtige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.