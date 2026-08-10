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Zwei Tote bei schwerem Unfall: Kleintransporter prallt auf B466 gegen Baum

Zwei Tote bei schwerem Unfall: Kleintransporter prallt auf B466 gegen Baum
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Fahrzeug prallt auf B466 bei Westheim frontal gegen Baum – zwei Tote

Inhalte im Überblick

Auf der Bundesstraße 466 zwischen Oettingen und Westheim sind am Samstagabend zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 54 Jahre alter Mann war gegen 17.00 Uhr mit einem Kleintransporter unterwegs, als das Fahrzeug nach links auf das Bankett geriet, ins Schleudern kam und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Transporter prallte frontal gegen einen Baum; der Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Rettungskräfte befreien eingeklemmte Insassen

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Personen im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte das Leben des Fahrers und seiner Beifahrerin nicht retten. Am Kleintransporter entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 22.000 Euro.

Unfallaufnahme und Ermittlungen dauern an

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die B466 bis etwa 20.45 Uhr komplett gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Augsburg einen unfallanalytischen Gutachter hinzugezogen. Die Polizeiinspektion Nördlingen führt die weiteren Ermittlungen.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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