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Augsburg: 73-Jähriger durch Love-Scamming um fünfstelligen Betrag betrogen

Augsburg: 73-Jähriger durch Love-Scamming um fünfstelligen Betrag betrogen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Senior in Augsburg verliert fünfstelligen Betrag nach Kontakt in sozialen Netzwerken

Inhalte im Überblick

Ein 73-jähriger Mann aus Augsburg wurde im Verlauf des vergangenen Jahres Opfer eines sogenannten Love-Scamming-Falls und verlor dabei Guthabenkarten im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Über rund ein Jahr stand der Geschädigte über soziale Netzwerke in regelmäßigem Kontakt mit einer bislang unbekannten Person, die ihm eine Liebesbeziehung vortäuschte und ihn so zur Übermittlung der Gutscheincodes veranlasste. Erst anschließend erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei.

Vorgehen der Täterin oder des Täters

Die unbekannte Kontaktperson baute über die Nachrichtenkontakte in sozialen Netzwerken ein Vertrauensverhältnis auf und betonte dabei offenbar schnell intime Gefühle, ohne eine persönliche Begegnung zuzulassen. Unter diesem Vorwand forderte die Person wiederholt die Übermittlung von Guthabenkarten, etwa als Gutscheincodes, bis sich ein fünfstelliger Gesamtschaden ergab.

Ermittlungen und Warnhinweise der Polizei

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren des sogenannten “Love- oder Romance-Scamming” und gibt konkrete Handlungsempfehlungen: Bleiben Sie misstrauisch bei Internetbekanntschaften, die schnell große Gefühle beteuern, aber persönliche Treffen immer wieder ausreden. Überweisen Sie kein Geld und übermitteln Sie keine Gutscheincodes wie Steam, Apple oder Paysafecard an Personen, die Sie nicht persönlich kennen. Brechen Sie den Kontakt ab, sichern Sie Chatverläufe und Zahlungsnachweise und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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