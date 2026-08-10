Drei Brandstiftungen bei Kaldorf: Feuer zerstören Holzstoß, Flurgrotte und Grünstreifen

Mehrere Brände bei Kaldorf: Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

In den frühen Morgenstunden wurden südlich des Tittinger Ortsteils Kaldorf drei Feuer entdeckt, die nach Einschätzung der Kriminalpolizei vorsätzlich gelegt wurden. Die Brände waren an drei Stellen gemeldet worden: ein großer Holzstoß, eine Flurgrotte und ein wegbegleitender Grünstreifen standen in Flammen. Die örtlichen Feuerwehren löschten die Brände und verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen.

Brandorte und Schaden

Die drei Brandstellen lagen jeweils etwa einen Kilometer voneinander entfernt. Spezialisten der Kriminalpolizei Ingolstadt begutachteten die Schäden vor Ort und kamen zu dem Ergebnis, dass die Feuer gelegt worden sein dürften. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Ermittler prüfen außerdem mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Bränden in den vergangenen Wochen. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.