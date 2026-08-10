18-Jähriger in Ingolstadt bei Streit am Auge schwer verletzt – Schreckschusspistole vermutet

18-Jähriger bei Auseinandersetzung in Ingolstadt schwer am Auge verletzt

In der Nacht auf Samstag ist ein 18-Jähriger in der Manchinger Straße in Ingolstadt bei einer Auseinandersetzung schwer am Auge verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der junge Mann gegen 01:25 Uhr zwischen den Hausnummern 40 und 60 mit drei bislang unbekannten Personen in Streit. Rettungskräfte flogen ihn mit einem Hubschrauber in eine Fachklinik.

Ermittlungen gehen von Schussabgabe mit Schreckschusspistole aus

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnten die unbekannten Personen mit einer sogenannten Schreckschusspistole auf den 18-Jährigen geschossen haben, wobei die Verletzung am Auge schwer ausgefallen ist. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen.

Zeugenaufruf

Die Ermittler bitten Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige auffällige Hinweise geben können, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.