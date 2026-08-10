VfB Stuttgart verpflichtet Dzenan Pejcinovic

Der VfB Stuttgart hat Dzenan Pejcinovic verpflichtet. Der Stürmer wechselt vom VfL Wolfsburg zu den Schwaben, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Er erhält beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

Dzenan Pejcinovic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich kenne schon einige meiner neuen Mitspieler aus den Nachwuchsteams des DFB und hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, deshalb musste ich nicht lange überlegen, als ich vom Interesse des VfB gehört habe”, ließ sich Pejcinovic zitieren. “Jetzt möchte ich so schnell wie möglich richtig ankommen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison für den VfB beitragen.”

Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport beim VfB, sagte: “Wir sind zum einen von seinen fußballerischen Fähigkeiten überzeugt, zum anderen war es unser Bestreben, den Kader für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal weiter zu verstärken. Dzenan bringt alles mit, um sofort eine wertvolle Option in der Offensive zu sein, gleichzeitig hat er als junger Spieler noch viel Entwicklungspotenzial.”

Der gebürtige Münchener spielte in der Jugend beim FC Bayern, FC Augsburg und VfL Wolfsburg. Am 27. Mai 2023 feierte der deutsche U-Nationalspieler im Alter von 18 Jahren und drei Monaten sein Bundesliga-Debüt für die Niedersachsen. Insgesamt absolvierte er wettbewerbsübergreifend 39 Profipartien für den VfL Wolfsburg, in denen ihm zwölf Tore und eine Vorlage gelangen. In der Saison 2024/2025 lief er ein Jahr auf Leihbasis für Fortuna Düsseldorf auf – in 19 Zweitliga-Spielen sowie einem DFB-Pokal-Einsatz erzielte er fünf Tore.