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Cristiano Ronaldo hat geheiratet

Cristiano Ronaldo hat geheiratet
DTS Nachrichtenagentur
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Fußballstar Cristiano Ronaldo hat offenbar seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez geheiratet.

Cristiano Ronaldo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ronaldo teilte am Dienstag ein Bild ihrer Hände, jeweils mit einem Ehering am Ringfinger. Dazu schrieb er die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen sowie ein Herz-Emoji. Laut Medienberichten soll die Trauung im portugiesischen Küstenort Cascais stattgefunden haben.

In den vergangenen Tagen hatte es bereits Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehende Hochzeit von Ronaldo und Rodriguez gegeben, die sich später jedoch als falsch herausstellten. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Im August 2025 bestätigt Rodriguez bereits ihre Verlobung mit dem Fußballstar. Seitdem wurde immer wieder über den Zeitpunkt einer möglichen Hochzeit spekuliert.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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