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EHC Königsbrunn holt Verstärkung aus der Oberliga

EHC Königsbrunn holt Verstärkung aus der Oberliga
Phillipp Markgraf links mit Teammanager Sven Rampf | Quelle diz-pix.de
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Der EHC Königsbrunn treibt seine Kaderplanung voran und verstärkt die Offensive mit zwei Spielern aus der Oberliga Süd. Philipp Markgraf und Tim Flammann sollen künftig für mehr Tiefe, Physis und Einsatzbereitschaft sorgen.

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Der 21-jährige Philipp Markgraf ist in Königsbrunn kein Unbekannter. Beim EVK erlernte er das Eishockey, später führte ihn sein Weg über Landsberg sowie Stationen in Kanada und den USA zum DNL-Team des AEV. 2024 sammelte er beim EC Peiting erstmals Oberliga-Erfahrung. In der vergangenen Saison gehörte er dort mit 53 Einsätzen zum Stammpersonal.

Mit seiner körperlichen Präsenz und seiner defensiven Spielweise soll Markgraf beim EHC nun den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Flammann bringt Tempo mit

Auch Tim Flammann kommt aus der Oberliga Süd. Der 24-jährige Dachauer wurde unter anderem beim EHC München, dem EV Füssen und in Regensburg ausgebildet. Für Füssen absolvierte der Stürmer 162 Oberliga-Partien.

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Aufgrund seines Studiums in Augsburg zieht es Flammann nun zum Bayernligameister. Dort soll der laufstarke Angreifer vor allem Tempo, Energie und Einsatzwillen in die Offensive bringen.

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