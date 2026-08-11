Bewaffneter Mann bei Polizeieinsatz in Bielefeld erschossen

Bei einem Polizeieinsatz in Bielefeld ist am Dienstag ein bewaffneter Mann erschossen worden. Wie die Polizei Bielefeld mitteilte, lief der Mann mit einer Waffe in der Hand auf eingesetzte Beamte zu, woraufhin diese das Feuer eröffneten.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Eine Frau hatte sich gegen 13 Uhr bei der Leitstelle gemeldet und angegeben, sie sei von ihrem Freund mit einer Waffe in einer Wohnung eingesperrt worden. Die Frau konnte unverletzt aus der Wohnung flüchten. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an, sicherte und sperrte das Gebäude an der Steubenstraße ab und forderte Spezialeinsatzkräfte an.

Gegen 15:20 Uhr lief der Mann außerhalb des Gebäudes mit einer Waffe in der Hand auf die Polizeibeamten zu. Daraufhin gaben diese Schüsse auf ihn ab. Der Mann wurde tödlich verletzt. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Die Identifizierung des Verstorbenen dauert an, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Einsatz vor Ort läuft weiter.