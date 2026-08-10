Bericht: DNA-Spur auf Leipzig-Drohne entdeckt

Nach dem Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle haben die Ermittler offenbar eine DNA-Spur auf der Drohne entdeckt, die mit Sprengstoff gefüllt war. Das berichtet die “Bild”.

Flughafentower (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die gesicherte DNA-Spur soll demnach mit der vom Brandanschlag am 20. Juli 2024 im DHL-Logistikzentrum in Leipzig übereinstimmen. Die Ermittlungen dürften sich dementsprechend nun darauf konzentrieren, die Verbindung zwischen den beiden Vorfällen zu klären und den Täter zu identifizieren.

Die Drohne war in der vergangenen Woche auf dem Leipziger Flughafen in der Nähe einer ukrainischen Antonow-Frachtmaschine entdeckt worden. Zu einer Explosion kam es aber nicht. Die Ermittlungen dauern an.