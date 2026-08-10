Drei Frauen sterben bei Unfall auf B470 in Mittelfranken

Auf der Bundesstraße 470 bei Dietersheim in Mittelfranken sind am Sonntag drei Frauen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiangaben berichten, saßen alle drei Todesopfer im gleichen Fahrzeug. Aus bislang unbekannten Gründen war es am Abend zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Der 36-jährige Fahrer des anderen Autos wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.