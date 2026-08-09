Alkoholunfall bei Bad Wörishofen: Fahrer überschlägt sich – zwei leicht verletzt, Raser schwer ins Krankenhaus

Alkohol am Steuer: Schwerer Unfall auf Staatsstraße bei Bad Wörishofen

Bei einem Zusammenstoß auf der Staatsstraße 2015 nahe des Flugplatzes Bad Wörishofen ist am Sonntagnachmittag ein 35 Jahre alter Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Mann in nördlicher Richtung auf ein vor ihm fahrendes Motorrad auf, dessen Fahrer und Sozius bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Der Pkw überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen.

Unfallhergang und Folgen

Der 35-jährige Pkw-Fahrer fuhr den Erkenntnissen der Polizei zufolge kurz vor dem Zusammenstoß auf das Motorrad auf. Durch den Aufprall kam sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mann wurde nach der Bergung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Motorradfahrer und Sozius erlitten leichte Verletzungen.

Alkoholisierung und Ermittlungen

Am Unfallort stellten die Einsatzkräfte bei dem Pkw-Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Staatsstraße teilweise gesperrt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.