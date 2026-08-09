Polizei & CoNewsletterBad Wörishofen

Pkw überschlägt sich – Drei Verletzte bei schwerem Unfall bei Bad Wörishofen

Pkw überschlägt sich – Drei Verletzte bei schwerem Unfall bei Bad Wörishofen
Foto: Nikolas Schäfers
Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Minuten Lesezeit

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Staatsstraße 2015 auf Höhe des Flugplatzes Bad Wörishofen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Norden und prallte dabei auf ein vorausfahrendes Motorrad, das mit zwei Personen besetzt war.

Inhalte im Überblick

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich im Straßengraben liegen.

Autofahrer offenbar erheblich alkoholisiert

Bei der Bergung des 35-Jährigen stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest lieferte Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

- Anzeige -

Motorradfahrer und Sozius leicht verletzt

Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2015 teilweise gesperrt werden.

Weiteres Unfallgeschehen: 

Biker stirbt bei Unfall auf der B300 zwischen Friedberg und Dasing

Ferien zuhause | Skyline Park bei Nacht – Ferientipp mit Familiengewinnspiel
Dobrindt verdoppelt Anti-Drohnen-Einheiten der Bundespolizei
Biker stirbt bei Unfall auf der B300 zwischen Friedberg und Dasing
Die Friedenstafel setzt zum Augsburger Friedensfest ein Zeichen für ein gutes Miteinander
FCA verleiht Yusuf Kabadayi nach Kroatien – Außenstürmer wechselt zu HNK Rijeka
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.
Vorheriger Artikel Alkoholunfall bei Bad Wörishofen: Fahrer überschlägt sich – zwei leicht verletzt, Raser schwer ins Krankenhaus Alkoholunfall bei Bad Wörishofen: Fahrer überschlägt sich – zwei leicht verletzt, Raser schwer ins Krankenhaus
Nächster Artikel Syrien und Russland einigen sich auf Zukunft für Militärstützpunkte Syrien und Russland einigen sich auf Zukunft für Militärstützpunkte

Folgen Sie uns

You Might also Like