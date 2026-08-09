Pkw überschlägt sich – Drei Verletzte bei schwerem Unfall bei Bad Wörishofen

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Staatsstraße 2015 auf Höhe des Flugplatzes Bad Wörishofen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Norden und prallte dabei auf ein vorausfahrendes Motorrad, das mit zwei Personen besetzt war.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich im Straßengraben liegen.

Autofahrer offenbar erheblich alkoholisiert

Bei der Bergung des 35-Jährigen stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest lieferte Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Motorradfahrer und Sozius leicht verletzt

Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2015 teilweise gesperrt werden.

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