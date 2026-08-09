Biker stirbt bei Unfall auf der B300 zwischen Friedberg und Dasing

Nach einem Verkehrsunfall war die B300 zwischen Friedberg und Dasing am Sonntagnachmittag in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Bei dem Unfall nahe Oberzell kam ein Mensch ums Leben.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B300 kam am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer bei Oberzell ums Leben. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord war neben dem Biker ein Pkw am Unfall beteiligt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Warum es zum Zusammenstoss kam ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die Bundesstraße war zwischen Friedberg und Dasing für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Beitrag aktualisiert: 9.8.26 18:21 Uhr