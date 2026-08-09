Politik & Wirtschaft

Peter Neumann: Deutschland braucht Nationalen Sicherheitsberater

Peter Neumann: Deutschland braucht Nationalen Sicherheitsberater
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der Sicherheitsexperte Peter Neumann fordert einen Nationalen Sicherheitsberater für Deutschland.

Peter Neumann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Dem Sicherheitsrat fehlt ein Kopf”, schreibt er in einem Gastbeitrag für das Internetportal des Senders ntv. Der neue deutsche Nationale Sicherheitsrat sei für Fälle wie den Drohnenfund am Flughafen Leipzig/Halle geschaffen worden. “Mein Eindruck ist, dass große Teile des Regierungsapparats mit dem neuen Gremium noch immer fremdeln”, so Neumann, der Professor für Sicherheitsstudien am King`s College London ist.

Andere westliche Demokratien wie etwa Großbritannien, Frankreich und Japan hätten nicht nur Sicherheitsräte, sondern auch Nationale Sicherheitsberater, die deren Arbeit organisierten, Ressorts zusammenbrächten und im Regierungsapparat für eine gemeinsame strategische Linie kämpften, schreibt Neumann.

“Deutschland braucht ebenfalls einen solchen Sicherheitsberater. Nicht als allmächtigen Schattenminister, sondern als Koordinator im Kanzleramt, der das Vertrauen des Bundeskanzlers genießt und täglich dafür sorgt, dass Sicherheitspolitik tatsächlich ressortübergreifend gedacht wird. Denn ein brandneues Gremium ohne Kopf ist vor allem eines: kopflos.”

- Anzeige -
Herrenknecht unterstützt Auswechslung des Verkehrsministers
Pro Bahn fordert strengere Pünktlichkeitsregeln für Bahn-Boni
Bilger will Drohnenabwehr an Flughäfen verbessern
Adenauer-Stiftung fordert engere Polizei- und Geheimdienstkooperation
Kinderärzte warnen vor Kollaps der Kinderkrankenpflege
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Serbiens Präsident warnt vor größerem Krieg in Europa Serbiens Präsident warnt vor größerem Krieg in Europa
Nächster Artikel Biker stirbt bei Unfall auf der B300 zwischen Friedberg und Dasing Biker stirbt bei Unfall auf der B300 zwischen Friedberg und Dasing

Folgen Sie uns

You Might also Like