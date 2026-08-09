Peter Neumann: Deutschland braucht Nationalen Sicherheitsberater

Der Sicherheitsexperte Peter Neumann fordert einen Nationalen Sicherheitsberater für Deutschland.

“Dem Sicherheitsrat fehlt ein Kopf”, schreibt er in einem Gastbeitrag für das Internetportal des Senders ntv. Der neue deutsche Nationale Sicherheitsrat sei für Fälle wie den Drohnenfund am Flughafen Leipzig/Halle geschaffen worden. “Mein Eindruck ist, dass große Teile des Regierungsapparats mit dem neuen Gremium noch immer fremdeln”, so Neumann, der Professor für Sicherheitsstudien am King`s College London ist.

Andere westliche Demokratien wie etwa Großbritannien, Frankreich und Japan hätten nicht nur Sicherheitsräte, sondern auch Nationale Sicherheitsberater, die deren Arbeit organisierten, Ressorts zusammenbrächten und im Regierungsapparat für eine gemeinsame strategische Linie kämpften, schreibt Neumann.

“Deutschland braucht ebenfalls einen solchen Sicherheitsberater. Nicht als allmächtigen Schattenminister, sondern als Koordinator im Kanzleramt, der das Vertrauen des Bundeskanzlers genießt und täglich dafür sorgt, dass Sicherheitspolitik tatsächlich ressortübergreifend gedacht wird. Denn ein brandneues Gremium ohne Kopf ist vor allem eines: kopflos.”