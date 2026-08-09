Sport

2. Bundesliga: Nürnberg feiert Auftaktsieg gegen Dresden

2. Bundesliga: Nürnberg feiert Auftaktsieg gegen Dresden
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Zum Abschluss des ersten Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg 3:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen.

Julian Justvan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mohamed Ali Zoma war der Mann des Tages, der mit einem Dreierpack die Partie entschied. Bereits in der 9. Minute brachte Zoma die Gastgeber in Führung, nachdem er einen Angriff selbst eingeleitet hatte und den Ball von Becker im Strafraum zurückerhielt. Mit einem flachen Rechtsschuss ließ er Torhüter Schreiber keine Chance.

Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Zoma in der Nachspielzeit auf 2:0. Nach einem Schuss von Janisch, den Schreiber noch an die Latte lenken konnte, staubte Zoma ab. Der Treffer wurde nach einer VAR-Prüfung bestätigt, da Zoma nicht im Abseits stand. In der zweiten Halbzeit vergab Zoma in der 75. Minute zunächst einen Foulelfmeter, doch sein Nachschuss saß. Bei diesem Stand blieb es dann auch.

- Anzeige -

Für die Franken geht es am kommenden Samstag bei Greuther Fürth weiter, Dresden ist am kommenden Sonntag gegen Darmstadt gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: FC St. Pauli – SpVgg Greuther Fürth 1:1, Energie Cottbus – Hannover 96 3:1.

Fifa beklagt Kampagne gegen Infantino
2. Bundesliga: Wolfsburg und FCK starten torlos in die Saison
2. Bundesliga: Braunschweig schießt Magdeburg ab
2. Bundesliga: Hertha schlägt Bochum im Auftaktspiel
Schalke holt Dina Ebimbe
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Die Friedenstafel setzt zum Augsburger Friedensfest ein Zeichen für ein gutes Miteinander Die Friedenstafel setzt zum Augsburger Friedensfest ein Zeichen für ein gutes Miteinander
Nächster Artikel Bundeswehr schreibt ehemalige Wehrdienstleistende an Bundeswehr schreibt ehemalige Wehrdienstleistende an

Folgen Sie uns

You Might also Like