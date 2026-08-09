2. Bundesliga: Nürnberg feiert Auftaktsieg gegen Dresden

Zum Abschluss des ersten Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg 3:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen.

Julian Justvan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mohamed Ali Zoma war der Mann des Tages, der mit einem Dreierpack die Partie entschied. Bereits in der 9. Minute brachte Zoma die Gastgeber in Führung, nachdem er einen Angriff selbst eingeleitet hatte und den Ball von Becker im Strafraum zurückerhielt. Mit einem flachen Rechtsschuss ließ er Torhüter Schreiber keine Chance.

Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Zoma in der Nachspielzeit auf 2:0. Nach einem Schuss von Janisch, den Schreiber noch an die Latte lenken konnte, staubte Zoma ab. Der Treffer wurde nach einer VAR-Prüfung bestätigt, da Zoma nicht im Abseits stand. In der zweiten Halbzeit vergab Zoma in der 75. Minute zunächst einen Foulelfmeter, doch sein Nachschuss saß. Bei diesem Stand blieb es dann auch.

Für die Franken geht es am kommenden Samstag bei Greuther Fürth weiter, Dresden ist am kommenden Sonntag gegen Darmstadt gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: FC St. Pauli – SpVgg Greuther Fürth 1:1, Energie Cottbus – Hannover 96 3:1.