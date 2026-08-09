Die Friedenstafel setzt zum Augsburger Friedensfest ein Zeichen für ein gutes Miteinander

Auch in diesem Jahr war die Friedenstafel auf dem Rathausplatz einer der Höhepunkte des Augsburger Friedensfestes.

Am 8. August begeht Augsburg in jedem Jahr seinen eigenen, exklusiven Feiertag, das Hohe Friedensfest. In Erinnerung an den Religionsfrieden von 1555 wird dieser Tag gemeinsam begangen. Einst wurde dieser Vereinbarung als Grundlage der freien Religionsausübung getroffen, schon lange gilt dies nicht nur für katholische und evangelische Menschen.

Als Zeichen für ein gutes Miteinander der verschiedensten in der Stadtgesellschaft vertretenen Religionen wird in Augsburg am Friedensfest-Tag die sogenannte Friedenstafel abgehalten. Auch in diesem Jahr kamen wieder viele Augsburgerinnen und Augsburger um gemeinsam zu essen und in schwierigen Zeiten ein Ausrufezeichen hinter die Gemeinschaft zu setzen. Die offiziellen Worte der Stadt Augsburg sprach erstmals der neue Oberbürgermeister Dr. Florian Freund, der auch das “Friedensbrot” anschnitt.