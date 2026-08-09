Augsburg StadtNewsletterBildergalerienLokalpolitik

Die Friedenstafel setzt zum Augsburger Friedensfest ein Zeichen für ein gutes Miteinander

Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Minuten Lesezeit
Liste der Bilder 1/41

Auch in diesem Jahr war die Friedenstafel auf dem Rathausplatz einer der Höhepunkte des Augsburger Friedensfestes. 

Am 8. August begeht Augsburg in jedem Jahr seinen eigenen, exklusiven Feiertag, das Hohe Friedensfest. In Erinnerung an den Religionsfrieden von 1555 wird dieser Tag gemeinsam begangen. Einst wurde dieser Vereinbarung als Grundlage der freien Religionsausübung getroffen, schon lange gilt dies nicht nur für katholische und evangelische Menschen. 

Als Zeichen für ein gutes Miteinander der verschiedensten in der Stadtgesellschaft vertretenen Religionen wird in Augsburg am Friedensfest-Tag die sogenannte Friedenstafel abgehalten. Auch in diesem Jahr kamen wieder viele Augsburgerinnen und Augsburger um gemeinsam zu essen und in schwierigen Zeiten ein Ausrufezeichen hinter die Gemeinschaft zu setzen. Die offiziellen Worte der Stadt Augsburg sprach erstmals der neue Oberbürgermeister Dr. Florian Freund, der auch das “Friedensbrot” anschnitt.

Pkw überschlägt sich – Drei Verletzte bei schwerem Unfall bei Bad Wörishofen
Ferien zuhause | Skyline Park bei Nacht – Ferientipp mit Familiengewinnspiel
Dobrindt verdoppelt Anti-Drohnen-Einheiten der Bundespolizei
Biker stirbt bei Unfall auf der B300 zwischen Friedberg und Dasing
FCA verleiht Yusuf Kabadayi nach Kroatien – Außenstürmer wechselt zu HNK Rijeka
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.
Vorheriger Artikel Israel lehnt Trumps 15-Punkte-Plan für Gaza ab Israel lehnt Trumps 15-Punkte-Plan für Gaza ab
Nächster Artikel 2. Bundesliga: Nürnberg feiert Auftaktsieg gegen Dresden 2. Bundesliga: Nürnberg feiert Auftaktsieg gegen Dresden

Folgen Sie uns

You Might also Like