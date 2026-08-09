Ferien zuhause | Skyline Park bei Nacht – Ferientipp mit Familiengewinnspiel

Wenn der Tag langsam zu Ende geht und tausende Lichter den Park erstrahlen lassen, beginnt im Skyline Park eine ganz besondere Zeit: Skyline Park bei Nacht kehrt 2026 zurück – und das gleich an zwei Abenden. Am Freitag, den 14. August, sowie am Samstag, den 15. August 2026, lädt Bayerns größter Freizeitpark zu einem unvergesslichen Sommererlebnis mit verlängerten Öffnungszeiten bis 23 Uhr ein.

Wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich der Skyline Park in eine einzigartige Erlebniswelt aus Fahrspaß, Musik, Shows und besonderen Momenten. Besucher können zahlreiche Attraktionen bis in die Abendstunden erleben und den Park in einer außergewöhnlichen Atmosphäre genießen.

Für die passende Stimmung sorgt ein abwechslungsreiches Musikprogramm im gesamten Park. Live-Bands und Künstler bringen die Besucher an verschiedenen Standorten zum Tanzen, Mitsingen und Staunen. Mit dabei sind unter anderem die Alpenrocker LAUSBUAM, die mit ihrer energiegeladenen Show für beste Stimmung sorgen, Rockspitz mit ihrem mitreißenden Sound, sowie Adi Hauke mit handgemachter Musik und seiner besonderen Mischung aus Blues, Rock, Reggae und Pop. Weitere Künstler und musikalische Highlights runden das Programm ab.

Auch für Familien und die jüngsten Besucher wird Skyline Park bei Nacht zu einem besonderen Erlebnis. Kreative Kinderschminkerinnen verwandeln kleine Gäste in fantasievolle Figuren, während bunte Airbrush-Tattoos für leuchtende Erinnerungen sorgen. Zudem begeistern verschiedene Walking Acts die Besucher auf den Wegen durch den Park und sorgen für überraschende Begegnungen und besondere Fotomotive.

Ein weiteres Highlight des Abends ist das große Hochfeuerwerk, das an beiden Veranstaltungstagen den Himmel über dem Skyline Park zum Leuchten bringt und den perfekten Abschluss eines außergewöhnlichen Freizeitparkabends bildet. Skyline Park bei Nacht verspricht auch 2026 wieder zwei besondere Sommerabende voller Musik, Unterhaltung und unvergesslicher Erlebnisse für die ganze Familie. Ein Event, bei dem der Skyline Park einmal mehr zeigt, wie faszinierend Freizeitparkspaß bei Nacht sein kann.

Weitere Informationen zum Event finden Sie auf der Skyline Park-Webseite.

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Das Gewinnspiel läuft bis 11. August 2026 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.

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