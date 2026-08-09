Sekundenschlaf auf B310: Frontcrash bei Wertach verletzt neun Personen

Frontalkollision auf B310 bei Wertach nach vermutlichem Sekundenschlaf

Auf der B310 zwischen Jungholz und Wertach hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Gegen 15:00 Uhr geriet ein 54-Jähriger vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Ein drittes Fahrzeug, das dem zweiten Pkw folgte, wurde ebenfalls in den Zusammenstoß verwickelt. Insgesamt wurden nach derzeitigem Kenntnisstand neun Menschen verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 33.000 Euro geschätzt. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Ablauf des Unfalls und Verletzte

Der 54-Jährige war mit seinem Pkw in Richtung Wertach unterwegs, als er offenbar kurz einschlief und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er zunächst mit dem Pkw eines 49-Jährigen; das dahinter fahrende Fahrzeug eines 20-Jährigen wurde in der Folge ebenfalls in den Unfall einbezogen. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt neun Personen verletzt. Die Meldung macht keine Angaben zur Schwere der Verletzungen.

Folgen für Verkehr und Ermittlungen

Alle drei Fahrzeuge waren durch die Kollision so stark beschädigt, dass ein Weiterfahren nicht möglich war. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf rund 33.000 Euro. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher, den 54-Jährigen, wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.