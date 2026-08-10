Politik & Wirtschaft

Weber fordert Rückkehrzentren für Migranten in Afrika

Weber fordert Rückkehrzentren für Migranten in Afrika
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der Europapolitiker Manfred Weber (CSU) fordert als Konsequenz aus dem Ansturm von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta die Einrichtung von “Return Hubs” für Migranten auf dem afrikanischen Kontinent.

Spanische Exklave Ceuta (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einem Gastbeitrag für die FAZ schreibt der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, die EU habe “mit guten Handelsbeziehungen, wirtschaftlicher Zusammenarbeit und auch legaler Migration enorme Angebote für Länder, die mit uns bei diesen Return-Hubs kooperieren”. Dafür sei ein klarer Auftrag an die EU-Kommission nötig; man dürfe “nicht länger auf den langsamsten Mitgliedstaat warten”.

Zudem fordert Weber eine zahlenmäßige und rechtliche Stärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Sie solle mit 50.000 Einsatzkräften die EU-Außengrenzen gemeinsam mit den nationalen Grenzschutzorganen sichern. Frontex solle zudem überwachen, ob die Mitgliedstaaten die EU-Regeln beim Grenzschutz einhalten:

“Unabhängige, unangekündigte Kontrollen an den Grenzposten Europas, um zu prüfen, ob Grenzschutzrecht der EU auch umgesetzt wird, müssen Standard werden.” Erweise sich, dass “nationale Behörden nicht willens sind, unsere Grenzen zu schützen, dann muss Frontex auch Kommandogewalt erhalten”.

- Anzeige -
SPD-Politiker in NRW fordern neues Erscheinungsbild für Partei
Bauernverband: Trockenheit führt zu erheblichen Ertragseinbußen
Entwicklungsministerin mahnt Umsetzung des Gaza-Friedensplans an
Unionsfraktionsvize: Hitze und Dürre sind alarmierend
IW erwartet Produktionskürzungen wegen Niedrigwasser
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Drei Frauen sterben bei Unfall auf B470 in Mittelfranken Drei Frauen sterben bei Unfall auf B470 in Mittelfranken
Nächster Artikel Drei tote Frauen bei Frontalcrash auf B470 – Mercedes-Fahrer mit über 1,0 Promille verletzt Drei tote Frauen bei Frontalcrash auf B470 – Mercedes-Fahrer mit über 1,0 Promille verletzt

Folgen Sie uns

You Might also Like