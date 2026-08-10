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Bilger will Drohnenabwehr an Flughäfen verbessern

Bilger will Drohnenabwehr an Flughäfen verbessern
DTS Nachrichtenagentur
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Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) will die Vorkehrungen zur Entdeckung und Abwehr von Drohnen an Deutschlands Flughäfen verbessern.

Steffen Bilger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Deutsche Flugsicherung ist zuständig für die Sicherheit im Luftraum rund um die Flughäfen. Da spielt rechtzeitiges Erkennen von Drohnen natürlich eine wesentliche Rolle”, sagte Bilger Politico. Verlässliche Detektion sei das A und O. Frankfurt und München seien inzwischen besser ausgestattet. Was die anderen Flughäfen angehe, habe man keine Zeit zu verlieren. Er wolle bei der weiteren Ausrüstung beschleunigen, was gehe.

Bei der Bahn hält Bilger spürbare Verbesserungen für möglich. Es erwarte jeder, dass sich spürbar etwas zum Positiven verändere. Nach seinem Gespräch mit Bahnchefin Evelyn Palla halte er Fortschritte bei Sicherheit, Sauberkeit sowie Kundeninformationen für möglich – und “natürlich auch bei der Pünktlichkeit”.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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