Drei tote Frauen bei Frontalcrash auf B470 – Mercedes-Fahrer mit über 1,0 Promille verletzt

Frontalzusammenstoß auf B 470: Drei Frauen sterben, Fahrer schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 470 in Dietersheim (Landkreis Neustadt a.d. Aisch–Bad Windsheim) sind am Sonntagabend drei Frauen noch an der Unfallstelle gestorben. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 21:30 Uhr, als ein Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Opel kollidierte.

Unfallhergang und Opfer

Der 36-jährige Fahrer des Mercedes war von Neustadt an der Aisch in Richtung Bad Windsheim unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt Dottenheim geriet sein Wagen auf die Gegenfahrspur und prallte frontal mit dem Opel zusammen. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleudert und blieben in angrenzenden Feldern liegen.

Im Opel befanden sich die 73-jährige Fahrerin sowie zwei weitere Frauen im Alter von jeweils 69 Jahren. Die drei Insassinnen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Rettung, Ermittlungen und Sperrung

Der allein im Mercedes sitzende Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein vorläufig durchgeführter Alkoholtest im Krankenhaus ergab einen Wert von über einem Promille. Die Polizeiinspektion Neustadt nahm den Unfall vor Ort auf; dabei wurden die Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren und dem Rettungsdienst unterstützt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die B 470 war im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.