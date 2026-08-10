Mann mit Messer in U2 bedroht – Festnahme am Karl‑Preis‑Platz, niemand verletzt

Polizei nimmt Mann mit Messer in U-Bahn fest

In der Nacht auf Sonntag wurde in einer U-Bahn der Linie U2 ein 47 Jahre alter Mann festgenommen, nachdem er während der Fahrt mit einem Messer herumgefuchtelt, andere Fahrgäste angeschrien und eine Scheibe der Bahn beschädigt hatte. Die Fahrsituation endete am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz, wo Einsatzkräfte den Mann widerstandslos festnahmen und das Messer sicherstellten.

Ein Fahrgast hatte die Bahnfahrerin auf das aggressive Verhalten aufmerksam gemacht; sie informierte die Polizei. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 47-Jährigen deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. An einer Fensterscheibe der U-Bahn entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wegen psychischer Auffälligkeiten wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

E-Scooter-Diebstahl endet mit Festnahme vor Fastfood-Restaurant

Ein 74-Jähriger stellte am Sonntagabend seinen E-Scooter ab und bemerkte wenige Minuten später dessen Diebstahl. Dank eines eingebauten Ortungsgeräts konnte er den Scooter verfolgen und stellte fest, dass sich das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants befand. Die hinzugerufene Polizei traf dort sowohl das Fahrzeug als auch einen 20-jährigen Tatverdächtigen an und nahm ihn fest.

Der E-Scooter wurde sichergestellt. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der 20-Jährige wieder entlassen. Das Kommissariat 54 führt die weiteren Ermittlungen.

Weitere Vorfälle: Raub, Brand und Verkehrsdelikte in München

In der Nacht auf Samstag wurde ein 30-Jähriger im Hypopark von einem bislang unbekannten Täter niedergeschlagen und seiner Geldbörse beraubt. Der Mann wurde dabei verletzt; eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, mit südländischem Erscheinungsbild und gepflegtem Dreitagebart beschrieben. Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Frühmorgens fand ein Spaziergänger in der Neuhofener Anlage Nord einen ausgebrannten Motorroller auf einem Volleyballplatz. Der Brand war bereits erloschen. Der Roller wurde zur Spurensicherung sichergestellt; Teile des Platzes wurden ebenfalls beschädigt. Der geschätzte Schaden liegt im Bereich mehrerer tausend Euro. Das Kommissariat 13 ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Am Sonntagabend fiel ein Pkw am Georg-Brauchle-Ring auf, weil der Fahrer beim Abbiegen in die Riesstraße so stark beschleunigte, dass aus der Abgasanlage laute Knallgeräusche entstanden. Zwei Beamte der Verkehrspolizei, die zufällig in der Nähe waren, stellten den 29-jährigen Fahrer zu einer Kontrolle. Er zeigte sich nach Angaben der Polizei uneinsichtig; gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unnötiger Lärmbelästigung erstattet und die Teilnahme an einem Verkehrsunterricht vorgeschlagen. Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

In der Altstadt wurde ein 26-Jähriger kontrolliert, weil er entgegen der Einbahnstraße gefahren war. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus; bei der anschließenden Maßnahme griff der Mann die eingesetzten Beamten an. Er schlug mit dem Kopf und trat, konnte aber schließlich festgehalten, einer Blutentnahme unterzogen und in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Nach Angaben der Polizei wurden keine Beamten verletzt; die Verkehrspolizei ermittelt weiter.

Am Feldmochinger See meldeten zwei 23-jährige Frauen eine männliche Person, die wiederholt Blickkontakt suchte und anschließend sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Polizei nahm einen 28-Jährigen vorläufig fest; gegen ihn wurde Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erstattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Das Kommissariat 15 führt die Ermittlungen.

Schließlich führte ein lange zurückliegender Betrugsfall zur Festnahme einer Tatverdächtigen: Eine 29-jährige Frau war seit 2021 von einer damals unbekannten Täterin wiederholt angesprochen worden und hatte ihr über Jahre Geld übergeben. Die 29-Jährige erlitt nach Polizeiangaben einen Vermögensschaden im fünfstelligen Bereich und erstattete im Mai 2026 Anzeige. Im Zuge der Ermittlungen identifizierte das Kommissariat 61 eine 32-jährige Österreicherin, die am 6. August in München festgenommen wurde. Nach der Sachbearbeitung vor Ort wurde sie der Haftanstalt des Polizeipräsidiums überstellt und nach Entscheidung des Haftrichters in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 61.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.