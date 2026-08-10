Vermischtes

Berlin: 30-Jähriger am Bahnhof Zoo auf offener Straße erschossen

Berlin: 30-Jähriger am Bahnhof Zoo auf offener Straße erschossen
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

In Berlin-Charlottenburg ist in der Nacht zu Montag ein 30-jähriger Mann auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei teilte mit, dass der Vorfall kurz vor 0 Uhr auf dem Hardenbergplatz vor dem Bahnhof Zoologischer Garten stattfand. Rettungskräfte versuchten, den Schwerverletzten wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zuvor war es offenbar zu einem Streit mit mehreren Beteiligten gekommen, dessen Hintergründe noch unklar sind. Die Täter befinden sich auf der Flucht, und eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, war zunächst unklar

In Berlin häuften sich zuletzt die Vorfälle mit Schusswaffen. Unter anderem kam es am Freitag in Kreuzberg zu einem Schusswaffenangriff auf einen 22-Jährigen, der notoperiert werden musste. Aufgrund der zunehmenden Schusswaffengewalt hat das Berliner Landeskriminalamt die Sondereinheit “Ferrum” gegründet.

- Anzeige -
Erdbeben in Kolumbien: Zahl der Todesopfer steigt auf über 100
Schweres Erdbeben in Kolumbien fordert etliche Todesopfer
Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Kolumbien
Bericht: DNA-Spur auf Leipzig-Drohne entdeckt
Weltmeere erreichen im Juli Rekordtemperaturen
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Großkontrolle in Günzburg: Polizei prüft Motorräder auf Technik und Fahrtauglichkeit Großkontrolle in Günzburg: Polizei prüft Motorräder auf Technik und Fahrtauglichkeit
Nächster Artikel Dax startet kaum verändert – Warten auf Hormus-Öffnung geht weiter Dax startet kaum verändert – Warten auf Hormus-Öffnung geht weiter

Folgen Sie uns

You Might also Like