Großkontrolle in Günzburg: Polizei prüft Motorräder auf Technik und Fahrtauglichkeit

Verkehrspolizei führt Großkontrolle im Landkreis Günzburg durch

Die Verkehrspolizei Günzburg veranstaltet am 5. September 2026 eine großangelegte Kontrolle im Landkreis Günzburg. Im Mittelpunkt stehen technische Veränderungen an Motorrädern und die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Neben der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind auch Einsatzkräfte der Fahndungs- und Kontrollgruppe sowie des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg beteiligt.

Kontrollschwerpunkte und beteiligte Einheiten

Die Aktion richtet sich schwerpunktmäßig auf Zweiräder, die auf mögliche unerlaubte technische Veränderungen überprüft werden. Darüber hinaus kontrollieren die Einsatzkräfte ganzheitlich alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Die beteiligten Einheiten bringen unterschiedliche Fachkenntnisse ein: Die Kontrollgruppe Motorrad ist auf Motorräder spezialisiert, die Fahndungs- und Kontrollgruppe unterstützt mit Einsatzmitteln zur Überprüfung von Personen und Fahrzeugen, und das Schwerverkehrstrupp kontrolliert insbesondere größere Fahrzeuge.

Einladung an Medien und Hinweise zur Teilnahme

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Begleitung der Kontrollaktion ein. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 1. September 2026, 10:00 Uhr, anzumelden. Vor Ort stehen ausreichende Parkplätze zur Verfügung. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich um eine Medieneinladung handelt, die nicht für eine Vorab-Berichterstattung geeignet ist.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.