Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Großkontrolle in Günzburg: Polizei prüft Motorräder auf Technik und Fahrtauglichkeit

Großkontrolle in Günzburg: Polizei prüft Motorräder auf Technik und Fahrtauglichkeit
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Verkehrspolizei führt Großkontrolle im Landkreis Günzburg durch

Die Verkehrspolizei Günzburg veranstaltet am 5. September 2026 eine großangelegte Kontrolle im Landkreis Günzburg. Im Mittelpunkt stehen technische Veränderungen an Motorrädern und die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Neben der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind auch Einsatzkräfte der Fahndungs- und Kontrollgruppe sowie des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg beteiligt.

Inhalte im Überblick

Kontrollschwerpunkte und beteiligte Einheiten

Die Aktion richtet sich schwerpunktmäßig auf Zweiräder, die auf mögliche unerlaubte technische Veränderungen überprüft werden. Darüber hinaus kontrollieren die Einsatzkräfte ganzheitlich alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Die beteiligten Einheiten bringen unterschiedliche Fachkenntnisse ein: Die Kontrollgruppe Motorrad ist auf Motorräder spezialisiert, die Fahndungs- und Kontrollgruppe unterstützt mit Einsatzmitteln zur Überprüfung von Personen und Fahrzeugen, und das Schwerverkehrstrupp kontrolliert insbesondere größere Fahrzeuge.

Einladung an Medien und Hinweise zur Teilnahme

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Begleitung der Kontrollaktion ein. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 1. September 2026, 10:00 Uhr, anzumelden. Vor Ort stehen ausreichende Parkplätze zur Verfügung. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich um eine Medieneinladung handelt, die nicht für eine Vorab-Berichterstattung geeignet ist.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

- Anzeige -
Ruhiges Auftaktwochenende der Allgäuer Festwoche: 14 Einsätze, keine schweren Verletzungen
Technischer Defekt am Ladegerät löst Brand der Alpe Mohr aus – Schaden ~500.000€
Sekundenschlaf auf B310: Frontcrash bei Wertach verletzt neun Personen
Alkoholunfall bei Bad Wörishofen: Fahrer überschlägt sich – zwei leicht verletzt, Raser schwer ins Krankenhaus
Nach Treffen mit Prostituierter: Drei Festnahmen nach schwerem Raub im Ostallgäu
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Immobilienpreise entwickeln sich uneinheitlich Immobilienpreise entwickeln sich uneinheitlich
Nächster Artikel Berlin: 30-Jähriger am Bahnhof Zoo auf offener Straße erschossen Berlin: 30-Jähriger am Bahnhof Zoo auf offener Straße erschossen

Folgen Sie uns

You Might also Like